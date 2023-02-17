Зеленский заверил в скором снятии табу на поставку Украине дальнобойных ракет

Зеленский заявил, что табу на поставку Украине дальнобойных ракет скоро будет снято

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в своем Telegram-канале выразил уверенность в том, что в скором времени табу на поставку Киеву дальнобойных ракет будет снято. Он заверил в том, что данный вопрос уже прорабатывается.

«Уже создана танковая коалиция для Украины, уже снимается табу о поставках дальнобойных ракет», — заявил украинский лидер.

По его словам, на сегодняшний день можно наблюдать усиления артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он добавил, что партнеры Киева уже убедились в необходимости формирования авиационной коалиции для Украины, поскольку это станет важным шагом для всемирной безопасности.

Ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер рассказал, что Зеленский должен принять позицию российского президента Владимира Путина ради активации переговоров. Он предположил, что проблема, из-за которой переговоры все еще не начаты, в «нежелании Киева принимать реальность, в которой ВСУ не удастся получить преимущества над Вооруженными силами России».