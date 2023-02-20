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16:02, 20 февраля 2023Бывший СССР

Зеленский предсказал третью мировую войну в случае союза России и Китая

Президент Украины Зеленский заявил, что союз России и Китая грозит миру третьей мировой

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Возможный военный союз России и Китая грозит миру началом третьей мировой войны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Welt.

По его словам, Киев пока не видит каких-либо действий Пекина, направленных на военную поддержку Москвы, однако, в случае таких действий, отношения Украины и Китая серьезно ухудшатся.

«На самом деле, я хотел бы иметь их [китайцев] на своей стороне», — сказал Зеленский.

Ранее украинский президент в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил, что Китай долго не сможет занимать нейтральную позицию по отношению к боевым действиям. Он понадеялся, что Пекин поддержит план Киева по мирному урегулированию, предполагающий отказ России от присоединенных территорий.

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Алевтина Запольская
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