Зеленский опроверг получение Россией военной помощи из Китая

Зеленский заявил, что Украина не располагает данными о получении РФ военной помощи из КНР

Украина не располагает какими-либо данными о получении Россией военной помощи от Китая. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

По словам главы государства, он лично обращался к китайским политикам с просьбой не оказывать никакой поддержки России в боевых действиях против своей страны.

Зеленский также опроверг сведения, что отношения Киева и Пекина серьезно ухудшились за прошедший год. «Наши отношения с Китаем всегда были превосходными, у нас были прочные экономические отношения на протяжении многих лет, и все заинтересованы в том, чтобы они не менялись», — сказал он.

При этом президент посетовал, что КНР занимает нейтральную позицию в вопросе российско-украинского противостояния, и выразил надежду на поддержку страной киевского плана мирного урегулирования.

«Я не думаю, что можно больше оставаться нейтральным, вам придется выбирать», — заключил Зеленский.

Ранее американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что поставки Китаем оружия для Вооруженных сил России станут красной линией в отношениях с США. Любые решения о поддержке Москвы со стороны Пекина дипломат назвала неприемлемыми.