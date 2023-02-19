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18:46, 19 февраля 2023Мир

В США назвали красной линией поставки Китаем оружия России

Томас-Гринфилд: поставки Китаем оружия России станут красной линией для США

Фото: Aly Song / Reuters

Поставки Китаем летального вооружения России для его дальнейшего использования в ходе украинского конфликта станет красной линией, заявила американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд. Ее слова приводятся на сайте миссии.

По словам политика, Вашингтон приветствует тот факт, что Пекин на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о желании мира на Украине. «Но мы также ясно заявляем, что если будут любые намерения или усилия по оказанию поддержки России со стороны Китая или других стран, то это неприемлемо. Это станет красной линией», — сказала она.

Томас-Гринфилд подчеркнула, что госсекретарь США Энтони Блинкен ясно дал понять Китаю о последствиях подобных решений.

Ранее NBC со ссылкой на четырех американских чиновников сообщил, что США считают, будто Китай может оказывать нелетальную военную помощь России для использования в Украине. Она может включать в себя снаряжение, в том числе униформу или бронежилеты.

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Варвара Кошечкина
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