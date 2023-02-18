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00:04, 19 февраля 2023Мир

Китай заподозрили в помощи России на Украине

NBC: власти США заподозрили Китай в нелетальной военной помощи России на Украине
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: РИА Новости

Американские власти заподозрили Китай в помощи России в специальной военной операции на Украине. По их мнению, Пекин может оказывать нелетальное военное содействие Москве, передает телеканал NBC со ссылкой на четырех американских чиновников.

«США считают, что Китай может оказывать нелетальную военную помощь России для использования в Украине», — говорится в сообщении. Кроме того, в американской администрации обеспокоены тем, что Китай может рассматривать возможность и летальной помощи, отмечает телеканал.

По информации официальных лиц, помощь Китая может включать в себя снаряжение, в том числе униформу или бронежилеты. В то же время представитель Совета национальной безопасности США отказался от комментариев по этому поводу.

Ранее вице-президент США Камала Харрис заявила, что Вашингтон выражает обеспокоенность улучшением отношений между Россией и Китаем. Она также отметила, что Вашингтону известно о поставках оружия России от Северной Кореи и Ирана.

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Марина Совина
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