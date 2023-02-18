Вашингтон выразил обеспокоенность улучшением отношений Москвы и Пекина

Харрис заявила, что США выражают обеспокоенность улучшением отношений Китая и России

США выражают обеспокоенность улучшением отношений между Россией и Китаем, которое возникло после начала специальной военной операции на Украине. Об этом в субботу, 18 февраля, заявила вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис во время выступления на конференции по безопасности, которая проходит в Мюнхене. Трансляция доступна на сайте мероприятия.

«Нас беспокоит, что Пекин улучшает взаимоотношения с Москвой», — сказала она.

Кроме того, вице-президент США заявила, что Вашингтону известно о поставках оружия России от Северной Кореи и Ирана.

В январе глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс рассказал об обещании США наказать Китай в том случае, если с его стороны будут замечены попытки оказания России помощи в сфере безопасности или уклонении от санкций.