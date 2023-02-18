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17:03, 18 февраля 2023Мир

Вице-президент США высказалась о будущем Украины

Вице-президент США Харрис предрекла Украине «больше темных дней»
СюжетСпециальная военная операция на Украине
Начало событий в новости Вашингтон выразил обеспокоенность улучшением отношений Москвы и Пекина

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Вице-президент США Камала Харрис высказалась о будущем Украины, выступая на 59-й Мюнхенской конференции по безопасности, передает ТАСС.

«Мы не питаем иллюзий, Украину ждет больше темных дней», — заявила она. По ее словам, эта ситуация будет иметь глобальный волновой эффект, который ощутят близкие и дальние от нее страны от Африки к Юго-Восточной Азии и Карибского бассейна.

Харрис также выразила обеспокоенность улучшением отношений между Россией и Китаем, которое возникло после начала специальной военной операции на Украине.

«Нас беспокоит, что Пекин улучшает взаимоотношения с Москвой», — сказала она.

Кроме того, вице-президент США заявила, что Вашингтону известно о поставках оружия России от Северной Кореи и Ирана.

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Любовь Ширижик
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