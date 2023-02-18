Вице-президент США высказалась о будущем Украины
Вице-президент США Харрис предрекла Украине «больше темных дней»СюжетСпециальная военная операция на Украине
Начало событий в новости Вашингтон выразил обеспокоенность улучшением отношений Москвы и Пекина
Вице-президент США Камала Харрис высказалась о будущем Украины, выступая на 59-й Мюнхенской конференции по безопасности, передает ТАСС.
«Мы не питаем иллюзий, Украину ждет больше темных дней», — заявила она. По ее словам, эта ситуация будет иметь глобальный волновой эффект, который ощутят близкие и дальние от нее страны от Африки к Юго-Восточной Азии и Карибского бассейна.
Харрис также выразила обеспокоенность улучшением отношений между Россией и Китаем, которое возникло после начала специальной военной операции на Украине.
«Нас беспокоит, что Пекин улучшает взаимоотношения с Москвой», — сказала она.
Кроме того, вице-президент США заявила, что Вашингтону известно о поставках оружия России от Северной Кореи и Ирана.