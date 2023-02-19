США обеспокоились из-за возможной помощи России на Украине со стороны Китая
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон обеспокоен тем, что Китай может оказать помощь России на Украине. Об этом он сказал в интервью телеканалу NBC.
«Мы очень обеспокоены тем, что Китай рассматривает оказание «летальной» поддержки России в ее агрессии против Украины», — отметил Блинкен. По его словам, на встрече с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ваном И он дал понять, что такая поддержка «будет иметь серьезные последствия» для отношений США и Китая.
Ранее NBC со ссылкой на четырех американских чиновников сообщил, что США считают, будто Китай может оказывать нелетальную военную помощь России для использования в Украине. Она может включать в себя снаряжение, в том числе униформу или бронежилеты.
Энтони Блинкен и Ван И провели встречу на полях международной конференции в Мюнхене.