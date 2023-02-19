США обеспокоились из-за возможной помощи России на Украине со стороны Китая

Блинкен заявил, что США обеспокоены возможной помощью России со стороны Китая на Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон обеспокоен тем, что Китай может оказать помощь России на Украине. Об этом он сказал в интервью телеканалу NBC.

«Мы очень обеспокоены тем, что Китай рассматривает оказание «летальной» поддержки России в ее агрессии против Украины», — отметил Блинкен. По его словам, на встрече с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ваном И он дал понять, что такая поддержка «будет иметь серьезные последствия» для отношений США и Китая.

Ранее NBC со ссылкой на четырех американских чиновников сообщил, что США считают, будто Китай может оказывать нелетальную военную помощь России для использования в Украине. Она может включать в себя снаряжение, в том числе униформу или бронежилеты.

Энтони Блинкен и Ван И провели встречу на полях международной конференции в Мюнхене.