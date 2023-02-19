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03:34, 19 февраля 2023Мир

США обеспокоились из-за возможной помощи России на Украине со стороны Китая

Блинкен заявил, что США обеспокоены возможной помощью России со стороны Китая на Украине
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: NASA / Globallookpress.com

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон обеспокоен тем, что Китай может оказать помощь России на Украине. Об этом он сказал в интервью телеканалу NBC.

«Мы очень обеспокоены тем, что Китай рассматривает оказание «летальной» поддержки России в ее агрессии против Украины», — отметил Блинкен. По его словам, на встрече с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ваном И он дал понять, что такая поддержка «будет иметь серьезные последствия» для отношений США и Китая.

Ранее NBC со ссылкой на четырех американских чиновников сообщил, что США считают, будто Китай может оказывать нелетальную военную помощь России для использования в Украине. Она может включать в себя снаряжение, в том числе униформу или бронежилеты.

Энтони Блинкен и Ван И провели встречу на полях международной конференции в Мюнхене.

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Марина Совина
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