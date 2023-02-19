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01:05, 19 февраля 2023Мир

Блинкен предупредил Китай о последствиях в случае помощи России в спецоперации

Блинкен предупредил Ван И о последствиях в случае помощи России в СВО на Украине
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Carlos Barria / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил главу канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И о последствиях в случае оказания Пекином материальной помощи России в спецоперации на Украине. Его заявление опубликовано на сайте американского Госдепартамента.

Политики провели встречу на полях международной конференции в Мюнхене. «Госсекретарь предупредил о последствиях, если Китай окажет материальную помощь России или поддержку в системном обходе санкций», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о подозрениях американского правительства насчет оказания Китаем нелетальной военной помощи России на Украине. Отмечалось, что власти США также обеспокоены тем, что Пекин может рассматривать возможность и летальной помощи.

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Варвара Кузьмина
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