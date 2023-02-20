Россиянку отправили на принудительное лечение за фотосессию без одежды у храма

В Москве суд назначил тату-модели Фейс принудительное лечение за фото без одежды у храма

Головинский суд Москвы освободил от уголовной ответственности тату-модель Полину Моругину (Полину Фейс), сделавшую обнаженные фотографии на фоне столичного храма Покрова Пресвятой Богородицы, и назначил ей принудительное лечение в психиатрическом стационаре. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщает ТАСС.

Было установлено, что 25-летняя россиянка страдает шизотипическим личностным расстройством, потому во время фотосессии не осознавала характер своих действий и не могла ими руководить. Контроль за Моругиной возложили на психоневродиспансер по месту жительства. Сама тату-модель не стала возражать против помещения на лечение, а ее мать назвала избранную меру необходимой.

10 января 2022 года в отношении Моругиной возбудили уголовное дело по статье 148 УК РФ («Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих»). Провокационные фото фигурантка опубликовала в своем блоге в декабре 2021 года, однако вскоре удалила.