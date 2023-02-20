В Москве мужчина бросил сына в снег, обматерил его и попал на видео

В Зеленограде попало на видео, как мужчина бросил в снег сына за падение и обматерил его

В Зеленограде мужчина кинул трехлетнего сына в снег и обматерил за то, что он упал в лужу. Это попало на видео, его публикует Telegram-канал «112».

На кадрах показано, как мужчина с коляской идет по дороге вместе с женщиной и видит, как его сын падает в лужу. Он начинает злиться и материться, берет ребенка за шкирку и кидает его в снег лицом, в то время как мать стоит рядом и смотрит на происходящее. Видеозапись заканчивается тем, что маленький мальчик кричит и отец уносит его из кадра.

В Telegram-канале столичного управления Следственного комитета (СК) говорится, что сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту случившегося.

Ранее житель Ивановской области избил восьмилетнего сына и заставил его копать себе яму. 33-летний мужчина проживал с сыном в период с лета 2021 года по осень 2022-го в поселке Старая Вичуга — до этого ребенка воспитывала бабушка, а его мать была лишена родительских прав.