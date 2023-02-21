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13:49, 21 февраля 2023Мир

Путин назвал деградацию отношений России и США заслугой Вашингтона

Президент России Путин: деградация отношений России и США — «заслуга» Вашингтона

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

США вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны, их отношения с Россией в целом деградировали, но это заслуга самого Вашингтона, убежден президент Владимир Путин. Прямую трансляцию речи президента ведет телеканал «Россия 24» на платформе «Смотрим».

«Все осталось в прошлом, наши отношения деградировали», — заявил Путин.

Он также объявил, что Москва приостанавливает свое участие в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Президент подчеркнул, что Россия не выходит из договора, а именно приостанавливает свое участие. Для дальнейшего взаимодействия в рамках договора, продолжил Путин, Москве нужно понимать, как именно будут учитывать совокупный ядерный арсенал НАТО.

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Виктория Кондратьева
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