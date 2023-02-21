Россияне устремятся в три города на 8 Марта

МТС Travel: россияне устремятся на 8 Марта в Сочи, Москву и Санкт-Петербург

Сочи назван самым востребованным городом для отдыха у россиян в Международный женский день — на популярный южный курорт приходится порядка 10 процентов всех заказов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на совместное исследование сервисов МТС Travel и Bronevik.com.

Также, согласно данным бронирований на период с 4 по 12 марта, соотечественники устремятся в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Калининград, Иркутск и Кисловодск. При этом каждая десятая заявка на 8 Марта приходится на горнолыжные курорты. Наиболее желанными направлениями стали Красная Поляна в Краснодарском крае, спортивно-туристический комплекс «Горный воздух» в Сахалинской области и Шерегеш в Кемеровской области.

В среднем путешественники останавливаются в отелях на три дня, средний чек бронирования номера составляет около шести тысяч рублей.

Ранее стало известно, что в марте выгоднее всего отправиться на самолете в Иркутск, Сочи и Псков. Так, больше всего (на 52,4 процента) по сравнению с зимним периодом подешевели билеты в Иркутск — отправиться на Байкал в марте обойдется в 6,8 тысячи рублей.