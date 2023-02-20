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16:30, 20 февраля 2023Путешествия

Названы самые дешевые города России для путешествий в начале весны

OneTwoTrip: больше всего в марте подешевели билеты в Иркутск, Сочи и Псков

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

В марте выгоднее всего отправиться на самолете в Иркутск, Сочи и Псков. О том, по каким направлениям в начале весны стоимость авиабилетов упала больше всего, стало известно из исследования онлайн-сервиса путешествий OneTwoTrip, которое поступило в редакцию «Ленты.ру».

Специалисты выяснили, что больше всего (на 52,4 процента) по сравнению с зимним периодом подешевели билеты в Иркутск — отправиться на Байкал в марте обойдется в 6,8 тысячи рублей. На втором месте оказался Сочи — путешествие в южный город в начале весны выйдет на 45,9 процента выгоднее и составит 3,7 тысячи рублей. Еще одним направлением с существенным снижением чека был назван Псков — цена на рейсы упала на 44,2 процента, до 1,5 тысячи рублей.

Кроме того, россиянам стоит обратить внимание на авиабилеты в Сыктывкар (стоимость начинается от 3,4 тысячи рублей), Мурманск (от 4000 рублей) и Москву (от 5000 рублей). Также среди самых подешевевших оказались Благовещенск (на 38,7 процента, 11 тысяч рублей), Хабаровск (на 37,4 процента, 11,5 тысячи рублей), Новокузнецк (37,1 процента, 8,5 тысячи рублей), Санкт-Петербург (35 процентов, 4,8 тысячи рублей).

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На треть снизились цены на поездки в Новый Уренгой (9,1 тысячи рублей), Нижний Новгород (3,9 тысячи рублей) и в Архангельск (3,4 тысячи рублей). Помимо прочего, были отмечены Красноярск (5,7 тысячи рублей), Владикавказ (4,4 тысячи рублей), Грозный (3,8 тысячи рублей), Сургут (3,5 тысячи рублей), Минеральные Воды (4,5 тысячи рублей), Владивосток (13 тысяч рублей) и Якутск (16 тысяч рублей).

Ранее в феврале российским туристам назвали места внутри страны, куда еще можно успеть забронировать тур на длинные февральские выходные. Так, одним из самых недорогих из доступных вариантов для путешествий стал Калининград, Санкт-Петербург и Москва.

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Дарья Рыбак
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