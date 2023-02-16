Россиянам назвали недорогие места для путешествий на 23 февраля внутри страны

АТОР: экскурсионный тур в Калининград на 23 февраля обойдется от 17640 рублей на три дня

Российским туристам назвали места внутри страны, куда еще можно успеть забронировать тур на длинные февральские выходные. Подборку направлений составил национальный туроператор АЛЕАН по просьбе специалистов Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, на 22-26 февраля одним из самых недорогих из доступных вариантов для путешествий стал Калининград — экскурсионный тур «Кенигсбергская классика» (без перелета) обойдется от 17640 рублей на три дня, минимальная стоимость проживания в трехзвездочном отеле выйдет от 7,2 тысячи рублей на двоих.

На 23 февраля свободные места в экскурсионных группах и в объектах размещения имеются в Северной столице — специалисты связывают это с тем, что высокий сезон в регионе начинается с конца апреля. Номер в отелях категории «три звезды» обойдется от 12,3 тысячи рублей на двоих, «четыре звезды» — от 24,8 тысячи рублей, «пять звезд» — от 32,2 тысячи рублей. Снижение цен наблюдается и в Москве: отдохнуть на праздники в трехзвездочной гостинице получится от 9,2 тысячи рублей.

В экскурсионных турах в Казань практически не осталось мест, однако на праздники еще можно найти свободные места в отелях: «три звезды» выйдут минимум от 21,5 тысячи рублей. «В Сочи сейчас можно найти объект размещения под любой запрос. Сегодня в Сочи можно забронировать отель "три звезды" на 22-26 февраля по цене от 30240 рублей, "четыре звезды" — от 15200 рублей, "пять звезд" — от 30240 рублей за двух человек», — говорится в сообщении.

Ранее в январе сообщалось, что россияне стали больше путешествовать на февральские праздники. Выяснилось, что в 2023 году путешествие на 23 февраля запланировали на 60 процентов больше туристов, чем в прошлом году.