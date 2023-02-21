Путин рассказал о непрекращающемся потоке денег от Запада на продолжение войны

Путин: поток денег от Запада на продолжение войны не прекращается

Западные страны не жалеют денег на внесение смуты в других регионах мира, считает президент России Владимир Путин. Прямую трансляцию речи главы государства ведет телеканал «Россия 24» на платформе «Смотрим».

«Он уже потратил более 150 миллиардов долларов на пособничество и вооружение киевского режима», — отметил Путин.

По мнению политика, поток денег от западных стран, которые идут на продолжение войны, продолжается. Сами европейские страны и США якобы привыкли плевать на весь мир, «им чужды понятия чести, доверия и порядочности», подчеркнул Путин.

Ранее он также заявил, что российским бизнесменам, столкнувшимся с «волчьими повадками Запада», бессмысленно пытаться вернуть свои деньги.