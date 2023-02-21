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13:24, 21 февраля 2023Россия

Путин дал совет столкнувшимся с «волчьими повадками Запада»

Путин: пострадавшим от действий Запада бизнесменам бессмысленно пытаться вернуть деньги

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Российским бизнесменам, столкнувшимся с «волчьими повадками Запада», бессмысленно пытаться вернуть свои деньги. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию в Гостином дворе в Москве. Прямая трансляция речи главы государства доступна в Telegram-канале Кремля.

По словам Путина, никто из простых граждан не пожалел тех, кто потерял на Западе «яхты и дворцы». Однако он подчеркнул, что также были отняты и законно заработанные средства. «Хочу, чтоб меня услышали те, кто столкнулся с волчьими повадками Запада – бегать с вытянутой рукой и выпрашивать деньги бессмысленно», — посоветовал глава государства.

Он также отметил, что для Запада богатые россияне останутся второсортными чужаками, с которыми делают все что угодно. При этом президент подчеркнул, что у российских граждан есть и другой выбор — быть со своей родиной.

Президент Путин оглашает послание в Гостином дворе. На мероприятии присутствуют не только члены верхней и нижней палат российского парламента, но и духовные лица, общественные деятели и участники спецоперации. Иностранные журналисты на него не приглашены. До этого глава государства обращался с посланием к депутатам и сенаторам в апреле 2021 года.

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Константин Лысяков
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