Путин высказался о судьбе богатых россиян на Западе

Президент Путин заявил, что богатые россияне для Запада останутся второсортными чужаками

Для Запада богатые россияне останутся второсортными чужаками, с которыми делают все что угодно. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию. Прямая трансляция речи главы государства доступна в Telegram-канале Кремля.

Высказываясь о судьбе соотечественников на Западе, Путин отметил, что никакие купленные титулы не помогут. Богатые россияне там, по мнению Путина, являются гражданами второго сорта.

«У каждого есть возможность выбора: кто-то захочет доживать свой век в арестованном особняке (...) — это право любого человека. Мы даже на это не покушаемся. Но пора уже понять, что для Запада такие люди были и останутся второсортными чужаками, с которыми можно делать все», — сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что у российских граждан есть и другой выбор — быть со своей родиной.

Президент оглашает послание в Гостином дворе. На мероприятии присутствуют не только члены верхней и нижней палат российского парламента, но и духовные лица, общественные деятели и участники спецоперации. Иностранные журналисты на него не приглашены.

Последний раз глава государства обращался с посланием депутатам и сенаторам в апреле 2021 года. В 2022 году мероприятие не состоялось. Дмитрий Песков объяснил это напряженным графиком главы государства. Путин также не выступал с посланием в 2017 году — он обратился к парламентариям 1 марта 2018 года во время избирательной кампании.