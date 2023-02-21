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17:23, 21 февраля 2023Силовые структуры

Задержанного в аэропорту с пистолетом американца приговорили к 8 годам колонии

Подмосковный суд приговорил к 8 годам задержанного в аэропорту с пистолетом гражданина США

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Химкинский городской суд Подмосковья приговорил к восьми годам колонии общего режима 37-летнего гражданина США Андрэ Хачатуряна за пронос боевого пистолета через транзитную зону аэропорта Шереметьево. Об этом во вторник, 21 февраля, сообщает ТАСС.

Американца признали виновным по статьям 226.1 («Контрабанда оружия и боеприпасов») и 222 («Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка , пересылка или ношение взрывчатых веществ») УК РФ. Хачатуряна задержали 26 декабря 2021 года в аэропорту, когда он летел из США в Ереван через Москву. При себе у мужчины был обнаружен закрывающийся на ключ кейс, в котором лежал пистолет Glok-17, а также патроны к нему.

Свою вину Хачатурян изначально не признал, объясняя, что раньше работал сотрудником охранной фирмы и имел разрешение на оружие, выданное в США. Однако позднее раскаялся.

Ранее сообщалось, что в Петербурге суд не отпустил в Испанию осужденного за контрабанду наркотиков Санчеса.

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Илона Палей
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