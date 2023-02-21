Российский суд отказался перевести в Испанию осужденного на 14 лет наркоторговца

В Петербурге суд не отпустил в Испанию осужденного за контрабанду наркотиков Санчеса

В Петербурге суд не отпустил в Испанию осужденного на 14 лет за контрабанду наркотиков Санчеса Альфонсо Фернандо Монтойи. Об этом во вторник, 21 февраля, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судом Санкт-Петербурга.

По данным ведомства, заместитель директора ФСИН обратился в суд с представлением о передаче осужденного для дальнейшего отбывания наказания в Испании. Но на заседании отметили, что Санчес является главным свидетелем по двум уголовным делам, расследование которых еще не было завершено. Следовательно его передача может нанести ущерб интересам государства, уточнили в пресс-службе.

В 2018 году гражданин Эквадора Киньонеса Франсиско Ксавьера Кортеса создал преступную группу. В октябре сообщники поместили семь килограммов кокаина в тайник в контейнере на морском судне Baltic Autumn, которое следовало из порта города Гуаякиль в Петербург. Фигуранты планировал наладить еженедельные поставки запрещенного вещества в Россию.

Подельник Кортеса — Санчес. Он должен был получить контакты посредника в России и забрать товар из контейнера, а затем найти покупателей. Однако российские правоохранители узнали о сделке и внедрили на роль покупателя полицейского. Вскоре Санчеса задержали с поличным. Кортес скрылся от сотрудников МВД и был объявлен в розыск. В 2020 году Санчеса приговорили к 14 годам колонии строгого режима, а Кортеса задержали в Испании. Впоследствии его экстрадировали в Россию и приговорили к 17 годам лишения свободы.