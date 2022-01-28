В Шереметьево арестовали гражданина США с боевым пистолетом в транзитной зоне

В аэропорту Шереметьево арестовали гражданина США с боевым пистолетом Glock-17 и патронами к нему — мужчина пронес оружие в транзитную зону. Об этом в пятницу, 28 января, сообщает ТАСС со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Константина Кима.

По данным издания, инцидент произошел в аэропорту с американцем Андрэ Хачатуряном 26 декабря. Правоохранители изъяли у него оружие и задержали, а затем возбудили уголовное дело по статье «Незаконное перемещение оружия через таможенную границу», по данной статье мужчине может грозить от трех до семи лет лишения свободы.

Позже по решению суда Хачатуряна поместили в СИЗО-7, в котором его и посетили представители ОНК. Хачатурян не признает вину и утверждает, что в прошлом был сотрудником охранной фирмы и имеет американское разрешение на оружие. Кроме этого, Хачатурян пожаловался ОНК, что столкнулся с проблемой общения с сотрудниками СИЗО — он владеет только английским и армянским языками.