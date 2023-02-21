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20:30, 21 февраля 2023Интернет и СМИ

Бывшая порноактриса рассказала о сложности работы в индустрии

Экс-порноактриса Эмбер Алина назвала долгие съемки сложностью работы в индустрии

Фото: Molnar Balint / Unsplash

Бывшая порноактриса, вебкам-модель из США Эмбер Алина (Amber Alena) назвала долгие съемки сложностью работы в индустрии контента для взрослых. Об этом она рассказала журналу VICE.

Экс-порноактриса заявила, что ей очень нравились съемки в откровенных роликах. «Но сцены в порно могут длиться от шести до двенадцати часов, и если вы скорее интроверт, как и я, это может немного вас истощать», — поделилась она.

Алина также отметила, что ей больше подходит карьера вебкам-модели, так как она может сама организовывать свой распорядок дня.

Ранее сообщалось, что культового порноактера Рона Джереми госпитализировали в психиатрическую больницу, так как из-за тяжелой формы слабоумия его признали неспособным предстать перед судом по обвинению в сексуальном насилии. Уточнялось, что Джереми может пробыть в медучреждении до двух лет.

Порноактера признали недееспособным в январе. Верховный суд Лос-Анджелеса постановил, что у Джереми неизлечимый нейрокогнитивный упадок (тяжелая форма деменции).

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Олег Давыдов
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