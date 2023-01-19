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18:29, 19 января 2023Интернет и СМИ

Порнозвезда избежал наказания за изнасилования 21 женщины из-за слабоумия

Порноактер Рон Джереми избежал наказания за изнасилования 21 женщины из-за слабоумия
Рон Джереми

Рон Джереми. Фото: David McNew / Reuters

Порнозвезда Рон Джереми, обвиняемый в изнасиловании 21 женщины, избежал наказания из-за тяжелой формы слабоумия. Об этом сообщает Associated Press.

Верховный суд Лос-Анджелеса постановил, что порноактер страдает от неизлечимого нейрокогнитивного упадка (тяжелой формой деменции). Судья заявил, что Джереми психически некомпетентен предстать перед судом по десяткам обвинений об изнасилованиях.

О том, что порноактера признали недееспособным, стало известно ранее 9 января. Тогда заместитель прокурора Лос-Анджелеса Пол Томпсон заявил, что Джереми избежит наказания, так как нет никаких доказательств того, что он симулирует симптомы.

В марте 2022 года Джереми не явился на заседание суда, которое должно было стать ключевым в его деле. По словам адвоката звезды, когда он заговорил с Джереми, порноактер не узнал его. После этого обвиняемому назначили психиатрическую экспертизу.

В общей сложности Джереми обвиняют в 30 случаях сексуального насилия. Отмечается, что жертвами действий порноактера стала 21 женщина в возрасте от 15 лет до 51 года. Во время слушаний порноактер не признал свою вину. Если бы звезду порно признали виновным по всем пунктам, ему грозило бы до 330 лет тюрьмы.

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Олег Давыдов
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