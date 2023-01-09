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18:12, 9 января 2023Интернет и СМИ

Звезда порно избежит наказания за изнасилование 21 женщины из-за слабоумия

Порнозвезда Джереми из-за слабоумия избежит суда по обвинению в изнасиловании 21 женщины

Фото: David McNew / Reuters

Порноактера Рона Джереми (Ron Jeremy), обвиняемого в изнасиловании 21 женщины, признали недееспособным. Судебный процесс приостановили из-за слабоумия порноактера, сообщает газета Los Angeles Times со ссылкой на заместителя окружного прокурора Лос-Анджелеса Пола Томпсона.

По словам Томпсона, эксперты по психическому здоровью, привлеченные прокурорами и командой защиты Джереми, установили, что актер страдает тяжелой формой слабоумия. Как уточнил заместитель прокурора, звезда порно избежит наказания, так как нет никаких доказательств того, что он симулирует симптомы.

«По соглашению экспертов обвиняемый будет признан недееспособным, чтобы предстать перед судом. Прогноз по улучшению его состояния неблагоприятный. Если он не поправится, мы не сможем судить его за его преступления. Поскольку уголовное производство приостановлено до тех пор, пока он недееспособен, мы также не можем добиться от него признания вины или обсудить другие меры по обеспечению справедливости для жертв в этом деле», — сообщил зампрокурора.

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Отмечается, что эксперты пришли к своему выводу на основе анализа медицинских документов и бесед с Джереми, его родственниками и несколькими заместителями шерифа округа Лос-Анджелес, которые общались с актером во время содержания под стражей. Заседание суда, на котором звезду порно официально признают недееспособным, состоится 17 января. После этого Джереми, вероятно, поместят в государственную больницу, отмечает издание.

В марте 2022 года Джереми не явился на заседание суда, которое должно было стать ключевым в его деле. По словам адвоката звезды, когда он заговорил с Джереми, порноактер не узнал его. После этого обвиняемому назначили психиатрическую экспертизу.

В общей сложности Джереми обвиняют в 30 случаях сексуального насилия. Отмечается, что жертвами действий порноактера стала 21 женщина в возрасте от 15 лет до 51 года. Во время слушаний порноактер не признал свою вину. Если бы звезду порно признали виновным по всем пунктам, ему грозило бы до 330 лет тюрьмы.

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Денис Савосин
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