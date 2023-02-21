В ЛНР заявили о попытках ВСУ разблокировать пути снабжения Артемовска

Офицер Марочко: ВСУ пытаются частично разблокировать перекрытые пути снабжения Артемовска

Военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают попытки частично разблокировать перекрытые пути снабжения Артемовска (украинское название — Бахмут), сообщает РИА Новости.

«Для деблокировки путей сообщения между населенными пунктами Артемовск и Часов Яр в данный район отправлены мотивированные боевики с националистического подразделения "Айдар" (признан в России экстремистским и запрещен)», — заявил он.

Марочко уточнил, что основными целями прибывших туда бойцов является сдерживание позиций ВСУ, а также принятие усилий для того, чтобы украинские военные не бежали с поля боя.

Ранее стало известно, что российские военные при наступлении в ЛНР применили крупнокалиберное орудие «Мста-Б» и поразили опорный пункт ВСУ. Отмечается, что благодаря такому взаимодействию российская армия может выходить на новые рубежи.