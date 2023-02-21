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12:04, 21 февраля 2023Путешествия

Самый дорогой отпуск россиян на 23 Февраля обошелся по цене автомобиля

Travelata.ru: тур на курорт Таиланда для семьи из трех россиян обошелся в 668 тысяч рублей

Фото: Ryutaro Uozumi / Unsplash

Самый дорогой тур россиян на 23 Февраля обошелся семье из трех туристов в 668 тысяч рублей, что, согласно данным портала Auto.ru, примерно равно цене подержанного автомобиля с пробегом в России. Об этом РИА Новости сообщил представитель системы бронирования путевок Travelata.ru.

Согласно полученным данным, наиболее затратной оказалась путевка двоих взрослых и одного ребенка из Москвы на курорт Као Лак в Таиланде на 13 ночей. Семья россиян планирует провести отпуск в пятизвездочном отеле, работающем по системе «все включено». Для сравнения, в 2022 году самым дорогим путешествием на февральские праздники стала поездка на Мальдивы — двое соотечественников за семь дней в гостинице категории пять звезд заплатили порядка 552 тысяч рублей.

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При этом отмечается, что стоимость бюджетного отдыха за год практически не изменилась. Самым дешевым туром в этом году на 23 Февраля стала поездка из Казани в Санкт-Петербург. За две ночи в отеле с завтраками двое россиян заплатили 8,8 тысячи рублей. В 2022 году наиболее демократичная путевка обошлась порядка 8,6 тысячи рублей на одного — такую сумму путешественник из Челябинска заплатил за двухдневный отдых на Неве.

Ранее стало известно, что самый дорогой билет в 2022 году был оформлен на рейс Санкт-Петербург — Лос-Анджелес и обратно в бизнес-классе за 1,3 миллиона рублей. Также рекордно высокая стоимость проездных документов, купленных россиянами в 2022 году, зафиксирована по направлениям ТоронтоДубай и Майами

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Валентина Процкова
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