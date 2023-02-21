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12:01, 21 февраля 2023Россия

В Белгородской области сбили два снаряда РСЗО HIMARS и «Ураган»

Минобороны: в Белгородской области за сутки сбили два снаряда РСЗО HIMARS и «Ураган»

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Белгородской области за сутки были сбиты два снаряда реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ураган». Об этом во вторник, 21 февраля, сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что российским войскам также удалось сбить две тактические ракеты «Точка-У». Объекты были сбиты в районах населенных пунктов Караичное и Большетроицкое.

Также Минобороны отчиталось о ликвидации двух пусковых установок системы РСЗО HIMARS в Донецкой народной республике. Они были уничтожены в районе Краматорска.

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Варвара Кошечкина
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