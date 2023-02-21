Минобороны заявило об уничтожении двух установок HIMARS в ДНР
Минобороны России заявило об уничтожении двух установок HIMARS в районе Краматорска
Российские военные из Южной группировки войск, продолжающие наступательные движения на Донецком направлении, уничтожили две пусковые установки системы реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в районе Краматорска в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны.
Помимо установок был уничтожен склад боеприпасов, уточнили в министерстве.