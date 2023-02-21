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11:59, 21 февраля 2023Россия

Минобороны заявило об уничтожении двух установок HIMARS в ДНР

Минобороны России заявило об уничтожении двух установок HIMARS в районе Краматорска

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские военные из Южной группировки войск, продолжающие наступательные движения на Донецком направлении, уничтожили две пусковые установки системы реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в районе Краматорска в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Помимо установок был уничтожен склад боеприпасов, уточнили в министерстве.

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Сергей Истомин
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