Суточные потери ВСУ на донецком направлении превысили 170 человек

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 170 человек на донецком направлении

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли свыше 170 человек на донецком направлении в зоне спецоперации. Об этом во вторник, 21 февраля, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Помимо этого, армия России уничтожила две пусковые установки американской РСЗО HIMARS в районе Краматорска. Также российские войска уничтожили пять бронемашин ВСУ, пусковую установку РСЗО «Град» и четыре единицы ствольной артиллерии противника.

Поражение украинским войскам и бронетехнике нанесли подразделения «Южной» группировки Вооруженных сил России, добавили в Минобороны.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Ее целями президент России Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию Украины.