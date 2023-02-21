Суточные потери ВСУ на донецком направлении превысили 170 человек
За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли свыше 170 человек на донецком направлении в зоне спецоперации. Об этом во вторник, 21 февраля, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Помимо этого, армия России уничтожила две пусковые установки американской РСЗО HIMARS в районе Краматорска. Также российские войска уничтожили пять бронемашин ВСУ, пусковую установку РСЗО «Град» и четыре единицы ствольной артиллерии противника.
Поражение украинским войскам и бронетехнике нанесли подразделения «Южной» группировки Вооруженных сил России, добавили в Минобороны.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Ее целями президент России Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию Украины.