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11:43, 21 февраля 2023Бывший СССР

Делегация Белоруссии примет участие в зимней сессии ПА ОБСЕ

Белорусский парламентарий Савиных: делегация страны примет участие в зимней сессии ПА ОБСЕ

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Делегация Белоруссии примет участие в зимней сессии Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ в Вене. Об этом заявил белорусский парламентарий, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных, передает БЕЛТА.

«81 депутат выступал за непредоставление виз российской и белорусской делегациям. После получения виз две делегации — Польша и Литва — отказались от участия в зимней сессии», — сказал он.

Как утверждает Савиных, белорусская сторона считает, что ПА ОБСЕ должна быть объективным форумом, на котором представители государств смогут непредвзято обсуждать проблемы с безопасностью в регионе «Большой Европы». Он подчеркнул, что в ином случае ситуация только ухудшится.

Ранее стало известно, что члены украинской делегации проигнорируют заседание ПА ОБСЕ в случае участия в ней России. «Мы узнали, что австрийские власти готовы выдать визы членам российской делегации, поэтому российские парламентарии будут присутствовать на зимней сессии», — написал глава делегации Никита Потураев, предложив перенос зимней сессии в качестве единственного решения.

Зимняя сессия ПА ОБСЕ состоится 23 и 24 февраля, ее заявленная повестка — конфликт на Украине.

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Кристина Есикова
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