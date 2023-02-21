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17:53, 21 февраля 2023Силовые структуры

Россиянина осудили на 20 лет за удушение в 2009 году беременной сожительницы

В Калининграде суд дал 20 лет колонии мужчине, задушившему беременную сожительницу

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

В Калининграде суд приговорил к 20 годам колонии строгого режима местного жителя Шакмана Эркенова, который в 2009 году убил беременную сожительницу. Об этом во вторник, 21 февраля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Наталья Гацко.

Эркенова признали виновным по пункту «г» части 2 статьи 105 («Убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности») УК РФ. Следствие и суд установили, что в ноябре 2009 года фигурант во время ссоры задушил беременную сожительницу, сбросил ее тело в канализационный колодец во дворе дома и уехал в Ставропольский край. Вину Эркенов признал частично.

В 2012 году фигуранта уже осудили на 18 лет колонии за убийство следователя военно-следственного подразделения СК России. Эркенов совершил разбойное нападение в составе преступной группы после своего переезда в июне 2010 году. Скрыться от наказания он попытался на территории Украины, однако был экстрадирован оттуда по запросу российских правоохранителей.

Ранее сообщалось, что в Тюмени задержали 38-летнего мужчину, убившего мать и сожителя бывшей супруги.

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Илона Палей
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