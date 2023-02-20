Россиянина задержали за убийство матери и сожителя бывшей жены

В Тюмени задержали 38-летнего мужчину, убившего мать и сожителя бывшей супруги

В Тюмени задержали 38-летнего мужчину, убившего 65-летнюю мать и 35-летнего сожителя бывшей супруги. Об этом сообщает Ura.Ru.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство») и по статье о покушении на убийство. Мужчина также ранил бывшую жену — ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ранее стало известно, фигурант напал на бывшую жену в квартире на Тульской улице. Он убил сожителя экс-супруги и расправился с ее матерью. Его бывшая жена находится в реанимации. Отмечается, что россиянин был ранее судим и недавно вышел из колонии. Кроме того, он долгое время следил за потерпевшей и избивал ее.