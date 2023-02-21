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10:46, 21 февраля 2023Среда обитания

Россиянам отсоветовали покупать квартиры за наличку

Юрист Филиппов: безналичный расчет при покупке квартиры поможет избежать рисков

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Безналичный расчет при покупке квартиры на вторичном рынке поможет избежать возможных рисков. Пользоваться «живыми» деньгами в таких сделках отсоветовал россиянам вице-президент Гильдии российских адвокатов, заведующий бюро адвокатов «Де-юре» Никита Филиппов, пишет «Российская газета».

По словам юриста, безналичный расчет особенно может быть полезным, когда квартира продается с большой скидкой, а ее владельцу срочно нужны деньги. «Нередко граждане оказываются в ситуации, когда, приобретя дорогостоящую недвижимость, причем оплатив и услуги риелтора, впоследствии потратившись на ремонт, а через некоторое время им присылают повестку в Арбитражный суд, где они узнают, что сделка признана недействительной, и имущество требуется вернуть», — рассказал Филиппов.

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Как пояснил юрист, такое бывает, если кто-то из бывших собственников признан банкротом — тогда проводят мониторинг имущества должника, и могут быть оспорены некоторые совершенные им ранее сделки. «Цель оспаривания сделок — возврат выведенных активов, которые были реализованы незадолго до банкротства должником, оценка, выставление на торги, распределение вырученных денежных средств между кредиторами», — уточнил Филиппов.

Чтобы избежать таких рисков, покупателю необходимо заранее проверить чистоту сделки — запросить выписку из ЕГРН, данные реестра уведомлений о залогах движимого имущества, осмотреть имущество перед приобретением, ознакомиться с правоустанавливающими документами на недвижимость и проверить финансовое состояние продавца. Кроме того, расплачиваться лучше картой — такие операции сложнее оспорить.

Ранее россиянам назвали документы, которые чаще всего подделывают при сделках с жильем. По данным экспертов, риску фальсификации наиболее подвержены договоры дарения (которые могут заключаться от имени умершего собственника), договоры аренды на принадлежащие муниципалитету объекты, договоры купли-продажи (с неуполномоченными лицами), свидетельства о праве на наследство (от неуполномоченных лиц или не удостоверенные нотариусом), свидетельства о праве собственности на земельный участок, постановления судебного пристава-исполнителя о снятии ареста, закладные и доверенности.

Нина Ташевская
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