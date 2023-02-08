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19:59, 8 февраля 2023Среда обитания

Названы часто подделываемые документы при сделках с жильем

Росреестр: чаще всего при сделках с жильем подделывают семь видов документов

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

При проведении сделок с жильем в России часто подделывают разные договоры и свидетельства. Семь видов документов, которые предоставляют фальшивыми во время регистрации прав на недвижимость назвали специалисты управления Росреестра по Москве, пишет РБК.

По данным экспертов, риску фальсификации сильнее всего подвержены договоры дарения (которые могут заключаться от имени умершего собственника), договоры аренды на принадлежащие муниципалитету объекты, договоры купли-продажи (с неуполномоченными лицами), свидетельства о праве на наследство (от неуполномоченных лиц или не удостоверенные нотариусом), свидетельства о праве собственности на земельный участок, постановления судебного пристава-исполнителя о снятии ареста, закладные и доверенности.

Чтобы избежать возможных проблем, в Росреестре посоветовали россиянам запретить любые действия с недвижимостью без личного присутствия. Для этого необходимо подать заявление в кадастровое ведомство. Если по состоянию здоровья или какой-либо другой причине владелец имущества не может лично подать заявление, он должен сделать нотариальную доверенность на представление своих интересов в Росреестре, отметили в ведомстве.

«В доверенности должно быть указано, что представитель имеет право подавать такое заявление. А сама доверенность должна числиться в реестре нотариальной палаты», — пояснил руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов. Когда такой запрет наложен, при поступлении в ведомство нотариально удостоверенных документов или обращений от третьих лиц регистратор вернет их без рассмотрения.

Нина Ташевская
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