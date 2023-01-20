Россиянам назвали способ запретить сделки с жильем без личного присутствия

Минцифры: запретить сделки с жильем без личного присутствия можно с помощью Госуслуг

Запретить сделки с жильем без личного присутствия можно с помощью новой функции на Госуслугах. Такой способ защитить имущество от мошенников россиянам назвало Министерство цифрового развития в своем Telegram-канале.

Гражданам напомнили, что аферисты могут незаконным путем провести сделку с недвижимостью без участия собственника, в том числе с помощью поддельной доверенности. Чтобы предотвратить такие ситуации, можно поставить специальную отметку в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) о том, что сделки могут проводиться только в присутствии владельца.

Прежде для этого требовалось написать заявление в МФЦ или заполнить форму в Росреестре. Теперь возможность поставить метку появилась на портале государственных услуг. Для подачи заявления нужно иметь подтвержденный аккаунт на Госуслугах и приложение «Госключ» с усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП). Запись появится в ЕГРН в течение пяти рабочих дней, при необходимости запрет можно снять таким же способов.

В июне 2022 года в России нашли способ сократить случаи мошенничества с недвижимостью. Чтобы ограничить возможности черных риелторов, власти решили запретить продавать маленькие жилые доли, площадь которых не превышает шести квадратных метров.