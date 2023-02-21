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17:13, 21 февраля 2023Мир

Бывший замглавы разведки НАТО ответил на обращение Путина

Экс-замглавы разведки НАТО Стружик: обращение Путина не было адресовано противникам России

Фото: .Sputnik / Pavel Bednyakov / Kremlin / Reuters

Обращение президента России Владимира Путина Федеральному собранию РФ не было адресовано противникам Москвы. Об этом бывший заместитель главы разведки НАТО генерал Ярослав Стружик заявил в эфире радио RMF FM.

«Это хорошая речь, даже очень хорошая речь, потому что это не речь для нас», — сказал отставной разведчик, добавив, что речь Путина была рассчитана «на внутренний рынок» России.

Американский военный Ноктис Дрейвен заявил, что захотел обнять как брата президента России Владимира Путина после его речи. «Только живя в Америке, где наши СМИ и лидеры постоянно лгут нам, можно по-настоящему оценить такого государственного деятеля, как президент Путин», — выразил он свою оценку обращению Путина.

21 февраля президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию объявил о приостановке участия Москвы в ДСНВ. Глава государства подчеркнул, что Россия не выходит из договора, а именно приостанавливает свое участие. Для дальнейшего взаимодействия в рамках договора, продолжил Путин, Москве нужно понимать, как именно будут учитывать совокупный ядерный арсенал НАТО.

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Глеб Бажуткин
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