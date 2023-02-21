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17:58, 21 февраля 2023Бывший СССР

Украинская разведка сообщила об использовании американского «Черного ястреба»

ГУР Украины сообщило об использовании американского вертолета UH-60 Black Hawk

Фото: Ann Wang / Reuters

Главное управление разведки (ВСУ) Минобороны Украины сообщило об использовании американского вертолета UH-60 Black Hawk «Черный ястреб». Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

На фото, опубликованном ГУР, можно заметить украинские опознавательные знаки, нанесенные на борт вертолета.

«Авиация военной разведки Украины продолжает работу на переднем крае обороны нашей страны», — говорится в сообщении.

Ранее американский телеканал CNN сообщил, что украинским летчикам приходится переделывать советские Ми-8 под ударные вертолеты и оснащать их ракетами.

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Алевтина Запольская
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