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20:24, 18 февраля 2023Бывший СССР

В США сообщили о проблемах украинских летчиков с советскими Ми-8

CNN: украинским летчикам приходится переделывать советские Ми-8 под ударные вертолеты

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Летчикам Вооруженных сил Украины (ВСУ) приходится переделывать произведенные в СССР Ми-8 под ударные вертолеты. О таких проблемах с авиацией у украинских войск в субботу, 18 февраля, сообщил американский телеканал CNN.

Для переделывания советских вертолетов украинским военнослужащим приходится оснащать их ракетами.

«Конечно, нам нужны более новые вертолеты, потому что у нас есть только вертолеты советской эпохи. Мы выжимаем из них все, что можем», — сказал журналистам один из летчиков ВСУ.

Он добавил, что войскам Украины хотелось бы получить новые вертолеты. В качестве примера военнослужащий назвал американские боевые вертолеты Apache.

Ранее депутаты Европарламента приняли резолюцию с призывом поставить западные истребители и дальнобойные ракеты Украине ради защиты ее суверенитета и территориальной целостности. Проект резолюции поддержали 444 парламентария, против проголосовали 26 депутатов, однако резолюция не имеет обязательного характера.

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Никита Абрамов
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