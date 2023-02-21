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06:00, 21 февраля 2023Интернет и СМИ

Мужчина помог матери выбросить мусор и обнаружил в нем неожиданный предмет

Мужчина выбросил мусор матери и нашел в нем книгу о воспитании детей с задержкой развития

Фото: Sven Brandsma / Unsplash

Мужчина с ником J_R_McCarthy рассказал на Reddit, что помог матери выбросить мусор и обнаружил в нем неожиданный предмет. Его публикация стала популярной и рассмешила многих пользователей портала.

«Мама попросила меня выбросить кое-какие коробки, которые ей не нужны. Внутри лежало вот это», — написал J_R_McCarthy. На опубликованной им фотографии изображена потрепанная книга под названием «Воспитание детей с задержкой развития». Как отметил автор, он является единственным ребенком в семье.

Фото: J_R_McCarthy / Reddit

Пост мужчины собрал больше 80 тысяч лайков. «А ты уверен в том, что ей уже не нужна эта книга?», «Это уморительно», «Жаль, что ты узнал об этом вот так», «Книга определенно помогла лишь наполовину. Очевидно, что ты умеешь писать, но минус в том, что ты сидишь на Reddit», — поиронизировали комментаторы над находкой.

J_R_McCarthy, в свою очередь, пошутил, что ему уже 36 лет, и, вероятно, его мать попросту бросила попытки правильно его воспитывать. Некоторые пользователи же отметили, что, судя по внешнему виду книги, она могла принадлежать бабушкам и дедушкам автора поста.

Ранее другой пользователь Reddit показал фото находки, обнаруженной им во время перестройки старого дома. Некоторые комментаторы посоветовали мужчине забрать предмет себе.

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Олег Давыдов
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