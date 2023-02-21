Звезда «Папиных дочек» назвала «Чебурашку» скучным

Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова назвала «Чебурашку» скучным

Российская актриса и звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова оценила фильм «Чебурашка», назвав его скучным. Об этом пишет «Газета.ру».

При этом актриса уточнила, что не собирается «хейтить» ленту. Мельникова поделилась, что не любит, когда в кино «все сладенькое и ладненькое». При этом она выделила плюс картины. Так, по ее словам, сцена с запуском на ракете была волнительной: «Почти так же сильно, как и полет [российской актрисы] Юли Пересильд. Хорошо, что все обошлось. В обоих случаях».

Ранее сообщалось, что российская актриса Ольга Будина раскритиковала «Чебурашку», так как обнаружила в фильме пропаганду западных ценностей. По словам артистки, в ленте персонаж выглядит как прообраз искусственного интеллекта. Она считает, что в картине герой совсем не похож на того, о ком россияне читали в произведениях Эдуарда Успенского.

Общие сборы «Чебурашки» превысили шесть миллиардов рублей. Кассовый рекорд в российском прокате картина поставила еще 10 января 2023 года, когда сборы семейного фильма превысили три миллиарда рублей.