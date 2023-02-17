Актриса Будина обнаружила в «Чебурашке» пропаганду западных ценностей

Актриса Ольга Будина раскритиковала «Чебурашку» за пропаганду западных ценностей

Российская актриса Ольга Будина раскритиковала «Чебурашку», так как обнаружила в фильме пропаганду западных ценностей. Об этом сообщает KP.RU.

По словам артистки, в ленте персонаж выглядит как прообраз искусственного интеллекта. Она считает, что в картине герой совсем не похож на того, о ком россияне читали в произведениях Эдуарда Успенского. В книгах Чебурашка имел нравственные устои, подчеркнула Будина.

«Чебурашка в кино ведет себя по совершенно иным законам. Он спускается откуда-то с неба, он ничего не умеет, но очень быстро изучает чужой язык, начинает всех учить, говорит: "не-не, человечество прогнило, мне не сюда, я другой". И фильм заканчивается на том, что все герои остаются под покровительством Чебурашки, который им расскажет, как жить, чтобы не ссориться, как находить общий язык и так далее. Очень неприятный осадок остается», — пожаловалась актриса.

13 февраля сообщалось, что «Чебурашка», вышедший в российских кинотеатрах 1 января, снова возглавил российский прокат. За выходные картина собрала 168,5 миллиона рублей.

Общие сборы «Чебурашки» превысили шесть миллиардов рублей. Кассовый рекорд в российском прокате картина поставила еще 10 января 2023 года, когда сборы семейного фильма превысили три миллиарда рублей.