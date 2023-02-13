«Чебурашка» снова возглавил российский прокат

Фильм «Чебурашка» снова возглавил прокат в России и странах СНГ

Фильм «Чебурашка», вышедший в российских кинотеатрах 1 января, снова возглавил российский прокат. Об этом сообщает портал kinobusiness.com.

Согласно неофициальным и предварительным данным, за прошедшие выходные картина собрала 168,5 миллиона рублей, еще раз возглавив прокат в России и странах СНГ. Вторую строчку занял фильм «Свободные отношения» (59,6 миллиона рублей), третью — комедия «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия» (55,3 миллиона рублей).

Ранее продюсер и сценарист «Чебурашки» Виталий Шляппо ответил на обвинения со стороны российского актера и депутата Госдумы Дмитрия Певцова, который 9 февраля рассказал, что ему не понравился фильм, так как в ленте нет положительных героев среди людей. Артист добавил, что то, что кажется забавным взрослым, может подействовать на детей пролонгировано.

Общие сборы «Чебурашки» превысили шесть миллиардов рублей. Кассовый рекорд в российском прокате картина поставила еще 10 января 2023 года, когда сборы семейного фильма превысили три миллиарда рублей.