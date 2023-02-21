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19:41, 21 февраля 2023Интернет и СМИ

Российская телеведущая побывала в Бразилии и назвала негативную черту ее жителей

Телеведущая Летучая словами «народ необязательный, но очень радушный» описала бразильцев

Фото: dmitry_islentev / Shutterstock / Fotodom

Популярная российская телеведущая Елена Летучая, побывавшая в Бразилии, назвала негативную черту местных жителей. В своем Telegram-канале она заявила, что люди в этой южноамериканской стране зачастую не отличаются ответственностью.

«Бразильцы — народ необязательный, но очень радушный. Эти два фактора поставили наши съемки под серьезный удар», — написала Летучая, рассказывая об одной из предыдущих поездок в страну. По ее словам, тогда представители съемочной группы договорились с бразильцами, которые должны были работать, о дате и продолжительности съемок. Однако впоследствии местные жители, с которыми были оговорены все эти моменты, «бесследно исчезли».

Ведущая отметила, что команде пришлось менять в процессе съемок большую часть утвержденных локаций. «Тогда нам объяснили, что дело не в нас. Просто бразильцы не могут сказать "нет". А их "да" — это ненастоящее "да". Это скорее "ну может быть"», — добавила она.

Ранее телеведущая Елена Летучая во время отдыха на Бали подтвердила распространенное мнение о том, что на курорте зимой бывает очень грязный океан. Ситуацию она описала словами «ты заходишь просто в океан и не можешь».

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Маргарита Щигарева
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