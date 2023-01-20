Известная телеведущая раскрыла недостаток популярного у россиян курорта

Телеведущая Летучая словами «невозможно заходить» описала состояние океана зимой на Бали

Телеведущая Елена Летучая, отдыхающая на Бали, подтвердила мнение о том, что зимой в части районов на острове очень грязный океан. Недостаток этого популярного у россиян туристического направления она раскрыла в видео в своем Telegram-канале.

«Честно говоря, невозможно заходить в океан. Такое количество пластика, грязи, бутылок, пакетов, ты заходишь просто в океан и не можешь», — рассказала Летучая, отметив, что такая обстановка царит на курортах Джимбаран, Семиньяк и Кута. По ее словам, мусор в океан приносят течение и ветер.

Вместе с тем в других районах Бали, например, Улувату и Нуса-Дуа, океан чистый, указала телеведущая и порекомендовала зрителям выбирать для зимнего отдыха именно их. «Действительно, этот факт, о котором пишут в интернете, что зимой Индийский океан грязный, в определенной части правдив», — подытожила она.

Ранее побывавшая на Бали россиянка заявила, что остров превратился в «одну большую русскую деревню». Туристка отметила, что соотечественники нередко создают аварийные ситуации на дорогах, а также пренебрегают мотозащитой.

