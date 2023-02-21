Стало известно возможное расположение бункера Зеленского

«Ватфор»: бункер Зеленского может располагаться на глубине 93 метров

Бункер президента Украины Владимира Зеленского предположительно может находиться под офисом главы государства на глубине 93 метров. Об этом сообщает проект «Ватфор».

Согласно документам, бункер ЧЗ-417, состоящий из двух блоков, был спроектирован московским институтом Метропроект. Предполагается, что он размещен на глубине 93 метров — примерно на уровне красной ветки киевского метро.

Авторы проекта считают, что входы в бункер могут находиться в здании офиса президента на Банковой улице и в здании Совмина на улице Грушевского.

Один из блоков бункера является техническим и содержит в себе системы жизнеобеспечения, второй — блоком оперативных помещений. Сооружение также разделено на два-три этажа.

Отмечается, что шахтных стволов бункера были спроектированы так, чтобы защищать взрывов от 2500-килограмовых бомб. Кроме того, была предусмотрена защита от заваливания.