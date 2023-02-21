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18:36, 21 февраля 2023Бывший СССР

Стало известно возможное расположение бункера Зеленского

«Ватфор»: бункер Зеленского может располагаться на глубине 93 метров

Фото: Daina Le Lardic / Reuters

Бункер президента Украины Владимира Зеленского предположительно может находиться под офисом главы государства на глубине 93 метров. Об этом сообщает проект «Ватфор».

Согласно документам, бункер ЧЗ-417, состоящий из двух блоков, был спроектирован московским институтом Метропроект. Предполагается, что он размещен на глубине 93 метров — примерно на уровне красной ветки киевского метро.

Авторы проекта считают, что входы в бункер могут находиться в здании офиса президента на Банковой улице и в здании Совмина на улице Грушевского.

Один из блоков бункера является техническим и содержит в себе системы жизнеобеспечения, второй — блоком оперативных помещений. Сооружение также разделено на два-три этажа.

Отмечается, что шахтных стволов бункера были спроектированы так, чтобы защищать взрывов от 2500-килограмовых бомб. Кроме того, была предусмотрена защита от заваливания.

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Алевтина Запольская
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