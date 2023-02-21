Американским военным рекомендовали отказаться от выпечки с маком

Пентагон рекомендовал военным не есть булки с маком ради отрицательного теста на наркотики

Американским военным посоветовали воздержаться от употребления в пищу семян мака в любом виде, в том числе в выпечке. Соответствующие рекомендации опубликовал Пентагон.

«Последние данные свидетельствуют о том, что некоторые сорта семян мака могут содержать более высокое содержание кодеина, чем сообщалось ранее», — отметили в Минобороны США. В ведомстве пояснили, что употребление в пищу таких семян может привести к положительным анализам мочи на наркотики.

В 2020 году получивший реальный срок за производство и продажу булочек с маком Александр Полухов условно-досрочно вышел из колонии спустя 5,5 лет заключения. В 2011 году пекарня семьи Полуховых привлекла внимание Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН). Было решено, что поскольку мак является наркотическим растением и на его семенах можно обнаружить следы опийного происхождения, то сбыт кондитерского мака приравнивается к сбыту наркотиков.