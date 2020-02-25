Получивший более 8 лет за булочки с маком россиянин досрочно вышел из колонии

Получивший реальный срок за производство и продажу булочек с маком Александр Полухов условно-досрочно вышел из колонии спустя 5,5 лет заключения. Его дочь Евгению также отпустят по УДО. За сбыт наркотических веществ Полухов получил 8,5 лет в тюрьме, его дочь — на два месяца меньше. Об этом сообщает «Новая газета».

По информации издания, Евгения выйдет из колонии 28 февраля. Отец собирается ее встречать. Сроки продолжают отбывать другие члены семьи Полуховых — Мария, жена Александра, и ее сестра Нина. Александр Полухов намерен бороться за их освобождение.

О нашумевшем деле семьи Полухиных из Воронежа, получивших реальные сроки за производство и продажу выпечки с маком, следила «Новая газета». В 2011 году их пекарня привлекла внимание Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН). Было решено, что поскольку мак является наркотическим растением и на его семенах можно обнаружить следы опийного происхождения, то сбыт кондитерского мака приравнивается к сбыту наркотиков.

Фигурантами уголовных дел о продаже семян кондитерского мака стали не только Полуховы, но и оптовые поставщики бакалейной продукции, владельцы мелкооптовых продуктовых складов, хозяева бакалейных палаток и даже продавцы из этих палаток. Так, например, в 2012 году после покупки другим российским предпринимателем Сергеем Шиловым иностранного кондитерского мака было возбуждено крупнейшее в России «наркотическое дело» о торговле кондитерским маком. По подсчетам ФСКН, в 200 тоннах семян содержалось 0,00069 процента морфина и 0,00049 процента кодеина.

В наркоторговле обвинили владельца крупнейших бакалейных компаний «МКМ» и «Алкарус» Шилова, его сына Романа и брата Владимира. Фигурантом дела стала заведующая химико-аналитической лабораторией Пензенского НИИ сельского хозяйства Ольга Зеленина: она написала отзыв на партию мака, согласно которому сделать из предоставленного вещества наркотики было невозможно.

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