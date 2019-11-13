Российского химика реабилитировали после признания кондитерского мака наркотиком

Тверской суд Москвы постановил выплатить компенсацию морального вреда эксперту Ольге Зелениной в рамках реабилитации за незаконное уголовное преследование по «маковому делу». Об этом сообщил глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале.

Сумма выплаты составила 700 тысяч рублей за 6,5 лет незаконного уголовного преследования. Зеленина намерена обжаловать решение суда, поскольку считает сумму компенсации неадекватной.

24 января Брянский областной суд вынес оправдательный приговор фигурантам «макового дела»: предпринимателю Сергею Шилову, его сыну Роману и брату Владимиру, заведующей химико-аналитической лаборатории Пензенского НИИ сельского хозяйства Ольге Зелениной, оптовикам Владиславу Теплову и Валентину Котенкову, кладовщику Сергею Спирину, хозяину питерской бакалейной фирмы Денису Сукиасьяну, московским ларечникам Рафику Симоняну и Армену Карапетяну, торговцам из Нижнекамска Александру Везоргину, Абдурахмону Эшонову и Озоду Исоеву.

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Их оправдали на основании вердикта присяжных, которые признали подсудимых невиновными в контрабанде наркотиков, покушении на сбыт, а также в организации и участии в преступном сообществе.

«Маковое дело» называли крупнейшим в России «наркотическим делом» о торговле кондитерским маком. Оно было возбуждено в 2010 году после того как Шилов импортировал в Россию 42 тонны неочищенного кондитерского мака. Правоохранители обнаружили в нем следы опиоидов.

Предприниматель получил от Зелениной заключение о том, что пищевой мак невозможно полностью очистить от следов наркотика. В связи с этим ее обвинили в превышении должностных полномочий и арестовали. Женщина провела в СИЗО 42 дня, но затем ее освободили под подписку о невыезде.

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