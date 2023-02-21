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11:48, 21 февраля 2023Экономика

ЦБ рекомендовал банкам снизить или отменить комиссии по счетам военнослужащих

Центробанк рекомендовал банкам снизить или отменить комиссии по счетам военнослужащих

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Российский Центробанк (ЦБ) рекомендовал банкам снизить или отменить комиссии по счетам военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Речь идет о комиссиях за переводы со счета мобилизованного членам его семьи и комиссий за снятие наличных с их счетов. Еще в ЦБ отметили, что банкам рекомендовано подробно рассказывать военнослужащим о том, как можно бесплатно или с наименьшими затратами перевести деньги из одной кредитной организации в другую. Рекомендации регулятор разработал в связи с поступающими обращениями военнослужащих.

В начале января ЦБ дал банкам рекомендации относительно военных с истекшими паспортами. Уточнялось, что кредитным и некредитным финансовым организациям следует продолжать обслуживать россиян, участников военных действий, если срок действия их паспорта истек. Рекомендация также распространяется на граждан, проходящих военную службу в ВС России по контракту или находящихся на военной службе в войсках национальной гвардии, воинских формированиях, при условии участия в СВО, а также граждан, проходящих службу в пограничных органах на территории России.

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Платон Щукин
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