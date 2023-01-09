ЦБ дал рекомендации банкам относительно участников СВО с истекшими паспортами

ЦБ рекомендовал банкам продолжать обслуживать участников СВО, если срок их паспорта истек

Банк России рекомендует местным кредитным и некредитным финансовым организациям продолжать обслуживать россиян, участвующих в военных действиях на Украине, если срок действия их паспорта истек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационное письмо регулятора.

Речь идет о гражданах России, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы (ВС) страны, а также тех, кто заключил контракт о добровольном содействии в выполнении задач специальной военной операции (СВО). Рекомендация также распространяется на граждан, проходящих военную службу в ВС России по контракту или находящихся на военной службе в войсках национальной гвардии, воинских формированиях, при условии участия в СВО, а также граждан, проходящих службу в пограничных органах на территории России, обеспечивающих проведение операции.

ЦБ также призывает банки удостовериться, что клиенты с просроченным удостоверением личности действительно участвуют в операции на Украине. Для этого они должны принять возможные меры и получить соответствующее подтверждение. Согласно регулятору, данная рекомендация согласована с Федеральной службой по финансовому мониторингу.

Ранее Центробанк также рекомендовал поддержать мобилизованных инвесторов и призывал брокеров отменить или снизить плату за их обслуживание. В конце сентября, в день объявления частичной мобилизации в стране, регулятор также выступил с рекомендациями о разработке кредитных каникул для призванных в рамках мобилизации граждан. Соответствующий закон был подписан в начале октября. Уже в конце ноября появилась информация, что мобилизованные охотно пользовались данной услугой, однако десятки россиян столкнулись с отказами или техническими ошибками в предоставлении кредитных каникул. В общей сложности с начала мобилизации российские банки одобрили военным и их семьям 100 тысяч кредитных каникул на десятки миллиардов рублей.